إبهار رائع في التزلج على الرمال

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حائل – البلاد

في إبهار رائع تشهد فعاليات التزلج على الرمال ضمن فعاليات مهرجان الصحراء الدولي العاشر والمقامة في النفود الكبير على طريق (حائل – جبة ) بالقرب من قرية قناء إقبالاً كبيراً من الزوار ومحبي هذه الرياضة التي يشارك فيها 45 محترفا يقدمون استعراضات فعالية التزلج أمام الجمهور.

وأكد منظم الفعالية رئيس فريق حائل للمغامرات سلطان القبالي أن الفعالية التي تقام منذ 6 سنوات تقريباً من أهم الأنشطة التي يقيمها الشباب, مستفيدين من العوامل والتضاريس الطبيعية المميزة بالمنطقة

وتشمل تدريب المشاركين الجدد على يد مدربين محترفين ومعتمدين على كيفية استخدام أدوات التزلج على الرمال وفقاً للجودة والمقاييس الدولية الخاصة لهذه الرياضة

مشيراً إلى أن مقر الفعالية في منتزه المغواة الترفيهي سيستقبل جميع الراغبين في التسجيل للتدريب على الفعالية.