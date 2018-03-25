محليات

إتاحة إعداد نسخ الحكم أو القرار القضائي إلكترونياً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / رجب / 1439 هـ      25 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أتاح ديوان المظالم في إطار التحول الإلكتروني الكامل وعبر بوابته الإلكترونية الداخلية , إمكانية إعداد نسخ الأحكام الكترونياً، حيث يمكن إعداد نسخة الحكم أو القرار الكترونياً من قبل الدائرة.

وتأتي هذه الخدمة تحقيقاً لهدف الديوان الاستراتيجي في التحول الالكتروني لأعمال ديوان المظالم، بالإضافة إلى تحقيق هدف تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية من خلال مبادرة تصنيف ونشر الأحكام، والوصول للملف الإلكتروني للدعوى.

ويهدف الديوان في إتاحة هذه الخدمة للمستخدم الداخلي إلى اعتماد تنسيق موحد لكافة الأحكام الصادرة من ديوان المظالم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد في تنسيق قالب الحكم، كما يمكن للرئيس الدائرة متابعة الإجراءات التي تمت على نسخة الحكم حتى اعتمادها.

جدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي كإجراء من الإجراءات المتتابعة التي قدمها الديوان تطويراً للتقاضي وسعياً في تسريع دورة العمل في المحاكم وتسلسلها بشكل إلكتروني ضمن خدمات نظام “مُعين” القضائي الإلكتروني.

ibrahim

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