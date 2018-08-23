إتلاف 418 ذبيحة فاسدة وإزالة 233 حظيرة بجنوب مكة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة اليوم الخميس جهودها في حملاتها الرقابية على المسالخ العشوائية الواقعة ضمن نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية

حيث قامت البلدية بحملة مكثفة على اماكن تواجد حظائر الأغنام لإزالتها و القضاء على مخلفات الذبائح ،

وأسفرت الحملة عن مصادرة وإتلاف 418 ذبيحة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

بالإضافة إلى إزالة 233 حظيرة و اقفال 3 مسالخ عشوائية مقامة بطرق غير نظامية .

وأوضح مدير إدارة الخدمات ببلدية جنوب مكة الفرعية هتان الحكمي ، إلى انه تم ضبط العديد من المخالفات البيئية والصحية في الموقع ، مشيراً إلى أن البلدية ستواصل مهامها في مراقبة تلك المواقع وإزالة جميع حظائر الأغنام العشوائية لتفادي اضرارها البيئية والصحية وتنظيف المنطقة من أي مخلفات .