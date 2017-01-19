إتلاف 59 طن أغذية فاسدة بحراج الصواريخ

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جدة – إبراهيم المدني

قامت بلدية الجنوب الفرعية بجدة بحملة مكثفة، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها على أسواق حراج الصواريخ.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الزهراني، أنه تم القيام بحملة مكثفة لإزالة وإتلاف كمية كبيرة تقدر بنحو 25 طنا من الأغذية المنتهية الصلاحية، وأدوات التجميل لأكثر من ٣٥٠ بسطة عشوائية، وتم نظافة تلك المواقع، كما تم مصادرة عربات تحتوي ٦ أطنان من الخضروات والفواكة، من الباعة الجائلين المجهولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل ، مضيفا، أنه تم إتلاف ما يقدر بنحو ٢٨ طنا من الملابس المستعملة، والتي يتم تداولها من قبل العمالة المخالفة، وبشكل متكرر، وإزالة العروض خارج المحلات لأكثر من ٢٠٠ محل بمنطقة أسواق حراج الصواريخ .