إتلاف 7 أطنان أسماك نافقة بجدة

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جدة – البلاد

أحبطت فرق المراقبة ببلدية الجنوب الفرعية بجدة ، توزيع كميات كبيرة من أسماك نافقة عُثر عليها داخل حوش بحي الخُمرة تمّ استخدامه بشكل غير نظامي ودون توفير أدنى متطلبات السلامة، وذلك بغرض تجفيف الأسماك وتغليفها لتوزيعها على المحال التجارية.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، المهندس محمد الزهراني، أن الفرق الميدانية داهمت المكان وتم وضبط كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة تقدّر بنحو سبعة أطنان ضمن 400 صندوق وعلى طبليات خشبية، التي يتم تجهيزها ووضع إستيكرات عليها، ووضعها في صحون بلاستيكية؛ بهدف توزيعها للبيع في المحال التجارية.