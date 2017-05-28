إتلاف 89 ألف منتج إنارة مخالفة للمواصفات

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أتلفت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، 89 ألف منتج إنارة (CFL) ثبت بعد الفحص مخالفتها للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة.

وأوضحت الوزارة، أن الأجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج.

وأضافت أن الخطوة تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفّذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وذكرت أن التخلص من الكميات المخالفة تم بواسطة إحدى الشركات المؤهلة من هيئة الارصاد وحماية البيئة وحيث تم التخلص من المواد الضارة وفقا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.