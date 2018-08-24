“إثراء” ضمن أول قائمة تصدرها مجلة التايم لأعظم ١٠٠ مكان في العالم

اختارت مجلة التايم الأمريكية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي “إثراء” ضمن أول قائمة تصدرها لأعظم 100 مكان في العالم يستحق الزيارة.

ووصفت المجلة المركز بأنه محور ثقافي يعكس “التغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية”

وترتفع قطع تصميمه المدهشة شامخة وسط مدينة الظهران.

ويحظى المركز بمبنى تاريخي مميز تبلغ مساحته نحو 80 ألف متر مربع قامت بتصميمه شركة «سنوهيتا» النرويجية المعروفة عالمياً.

ويقع في نفس الموقع الذي تم اكتشاف فيه أول بئر للنفط في السعودية

وياتي تصميم المركز على شكل مجموعة من الحجارة المتراصة التي تضم بين جنباتها مكتبة عصرية

تضم نحو 200 ألف كتاب، ومركزاً للابتكار، وواحة للصغار تشكل أول متحف من نوعه للطفل في العالم العربي،

ومتحف التاريخ الطبيعي، وقاعات للفنون، ومركز الأرشيف

ويتعالى في وسطه برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار.