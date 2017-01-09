إجراءات لحماية (حساب المواطن) من التلاعب

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جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إجراءات صارمة لحماية الدعم النقدي ببرنامج (حساب المواطن) من المتلاعبين.

وقال مستشار الوزارة، والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد العصيمي : إنه سيتم ربط (حساب المواطن) ببرنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك ضمن منظومة تعتمد على ربط بيانات 16 جهة حكومية إلكترونيا؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددا على أن الوزارة أعدت “إجراءات نظامية رادعة” لمواجهة محاولات البعض للحصول على الدعم النقدي دون وجه حق.

وأكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التقنية الكفيلة بإثبات صحة المعلومات والوثائق المقدمة في حساب المواطن، وذلك من خلال ربط 16 جهة حكومية ببرنامج حساب المواطن، من بينها؛ أبشر التابع لوزارة الداخلية، ونظام إيجار التابع لوزارة الإسكان، مضيفا بأنه في حالة استفادة غير المستحقين للدعم سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، أما الذين قدموا للحصول على الدعم، ولم تنطبق عليهم الشروط، فستقوم اللجنة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الخاصة اللازمة.