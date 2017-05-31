إجراءات لمنع دخول (الأرز البلاستيك) للمملكة

جدة ــ البلاد

أعلنت هيئة الغذاء والدواء عن حزمة اجراءات للحيلولة دون تهريب ما يسمى بـ الأرز “البلاستيك” إلى داخل المملكة .

وقالت الهيئة إنها ستقوم بإجراء فحوص فيزيائية ومخبرية للعينات؛ للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات القياسية المعتمدة.

وأشارت الهيئة في بيان امس “الثلاثاء” إلى متابعتها ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يطلق عليه “أرز البلاستيك”، وعدم إمكانية تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي، مشددة على اتخاذها جمع الإجراءات اللازمة لمنع دخول هذا المنتج للأسواق المحلية، وذلك باتباع إجراءات التفتيش المشددة بالمنافذ الحدودية تتضمن تدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية.

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