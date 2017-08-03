إجراء فرز ثالث للقبول بجامعة المؤسس

جدة- البلاد

وجه معالي مدير مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، عمادة القبول والتسجيل بإجراء الفرز الثالث للمتقدمين إلكترونياً ، سعياً لقبول أكبر عدد من خرجي الثانوية من المتقدمين بالجامعة للعام الدراسي 1438 /1439هـ وفقا للطاقة الاستيعابية ، وذلك خلال جولة معاليه أمس على مركز الرد على استفسارات القبول بمبنى 471 التابع لعمادة القبول والتسجيل ، والذي يضم جميع اللجان الخاصة بالقبول. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي ، أن العمادة سخرت الأدوات ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المتقدمين، التي تجاوزت 11,602 استفسار تلقتها اللجان المختصة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت في سرعة الخدمة وجودتها.

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