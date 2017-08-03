جدة- البلاد
وجه معالي مدير مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، عمادة القبول والتسجيل بإجراء الفرز الثالث للمتقدمين إلكترونياً ، سعياً لقبول أكبر عدد من خرجي الثانوية من المتقدمين بالجامعة للعام الدراسي 1438 /1439هـ وفقا للطاقة الاستيعابية ، وذلك خلال جولة معاليه أمس على مركز الرد على استفسارات القبول بمبنى 471 التابع لعمادة القبول والتسجيل ، والذي يضم جميع اللجان الخاصة بالقبول. وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد المشايخي ، أن العمادة سخرت الأدوات ووسائل التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المتقدمين، التي تجاوزت 11,602 استفسار تلقتها اللجان المختصة، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة أسهمت في سرعة الخدمة وجودتها.
إجراء فرز ثالث للقبول بجامعة المؤسس
جدة- البلاد