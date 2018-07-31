إجراء 18982 جراحة في مستشفيات الصحة بالرياض

أوضحت صحة الرياض أن إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الصحة في الرياض بلغ 18982 عملية ، فيما بلغ إجمالي عدد عمليات اليوم الواحد 5781 عملية وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 .

وأفادت “صحة الرياض” أن إجمالي عدد مراجعي الطوارئ السعوديين بلغ 1193376 مراجعاً ,

فيما بلغ إجمالي عدد مراجعي الطوارئ لغير السعوديين 95605،

كما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية للسعوديين 1078574،

كذلك بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية لغير السعوديين 95605 .

ولفتت أن عدد الفحوصات للسعوديين في المختبرات بلغ 6176091 ،

فيما بلغ عدد الفحوصات لغير السعوديين في المختبرات 506831 ، وبلغ عدد الولادات للسعوديين 8912 ،

فيما سجلت عدد الولادات للغير سعوديين 2884 , كما بلغ عدد الفحوصات للسعوديين في الأشعة 478243 ،

وعدد الفحوصات لغير السعوديين في الأشعة 58435 وذلك خلال نفس الفترة .