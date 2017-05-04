إجراء 5572 فحص زواج بتبوك خلال النصف الأول من العام 1438هـ.

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أجرت مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك ضمن برنامج ” الزواج الصحي ” وخلال النصف الأول من العام الجاري 5572 فحصاً للمقبلين على الزواج .

واستقبل البرنامج المستفيدين عبر 8 مراكز فحص، وتم إحالة 148 حالة إلى عيادة المشورة الطبية لتقديم النصح والإرشادات في سرية تامة بعدما أظهرت نتائج التحاليل عدم التوافق .

وبينت وزارة الصحة، أن التحاليل التي يقدمها البرنامج تشمل فحص أمراض الدم الوراثية ” الأنيميا المنجلية والثلاسيميا ” والأمراض المعدية ” التهاب الكبد الوبائي ب ، ج ، ومرض نقص المناعة، ويسهم الفحص بإذن الله في حماية الأبناء وعادة تظهر نتيجة عدم التوافق إما لكون الطرفين مصابًا ،أو كلاهما حاملًا للمرض ،أو أحد الطرفين مصابًا بالمرض والآخر حاملًا لنفس المرض.