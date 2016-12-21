إجلاء آلاف الأشخاص من شرق حلب

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أتلانتا- وكالات

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه جرى إجلاء 20 ألف شخص من شرق حلب، فيما أكدت منظمة اليونيسف إجلاء 47 طفلا كانوا محاصرين في دار أيتام في الأحياء الشرقية للمدينة.

وقال جاويش أوغلو، عبر حسابه على موقع “تويتر:”إن “عدد الأشخاص الذي جرى إجلاؤهم من شرقي حلب إلى ريف المدينة الغربي، وصل قرابة 20 ألفا”، مؤكدا أن الجهود مستمرة لإخراج المزيد. وكان وزير الخارجية التركي قد ذكر في وقت سابق أنه جرى إجلاء 12 ألف شخص.

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أنه جرى إجلاء أكثر من 2700 طفل من شرق حلب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولكن لا يزال مئات منهم محاصرين.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة غريت كابيليري: “هذا الصباح جرى إجلاء جميع الأطفال المحاصرين في دار للأيتام شرقي حلب، وعددهم 47 طفلاً إلى بر الأمان، وحالة بعضهم حرجة وبينهم مصابون بالجفاف”.

وأضاف: إن المنظمة وغيرها من الوكالات تساعد على إعادة لم شمل الأطفال الآخرين الذين أخرجوا سابقا من شرق حلب مع أسرهم، ومنحهم الرعاية الطبية والملابس الشتوية.