إجلاء 1800 شخص عقب حريق بمجمع لتكرير النفط بألمانيا

أجلت الشرطة الألمانية 1800 شخص إثر انفجار، أسفر عن حريق كبير في مجمع لتكرير النفط جنوب ألمانيا.

وقالت الشرطة، اليوم السبت، أن عملية الإجلاء تمت كإجراء احترازي بسبب تصاعد الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.

وأسفر الحريق الذي اندلع في مجمع “بايرن أويل” للتكرير بمدينة فوبورج على نهر الدانوب عن إصابة ثمانية أفراد

تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى بإصابات متوسطة وشديدة.

وبحسب بيانات الشرطة، لم يتم حتى الآن تحديد السبب في الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة صباح اليوم

وأدى إلى حريق كبير في محطة لتوليد طاقة تعمل بالغاز داخل المجمع.