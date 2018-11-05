إجلاء 20 محتجزاً وإنقاذ 3 مقيمين في أمطار منطقة مكة

جدة – حماد العبدلي

شهدت محافظات منطقة مكة المكرمة، والمراكز التابعة لها، أثناء الحالة الجوية الماطرة ، بلاغات للجهات ذات العلاقة، حيث استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة بلاغات تلقى الدفاع المدني منها ١٦٤ بلاغاً، باشر من خلالها عمليات إنقاذ، وكذلك تماس كهربائي، وسقوط أشجار وأعمدة إنارة وتجمعات مائية، وكان نصيب محافظة جدة منها ١١٦ بلاغاً، بينما كان لمحافظة الطائف ١٣ بلاغاً، والليث بلاغان، وأضم بلاغ.

وباشرت فرق الإنقاذ في إخراج ٢٠ محتجزاً من أربع محافظات، كان لمحافظة الطائف النصيب الأكبر منها، بمعدل تسع حالات احتجاز.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد سعيد سرحان، أن أمطار مكة المكرمة، تراوحت ما بين خفيفة إلى غزيرة، وفي بعض الأجزاء منها كانت متوسطة، وعلى إثرها سالت أودية المرقبان ورحب، وحرص، والعرج، وأم حطب، وصرنان، وجدل، والصدر، وجميعها بمحافظة أضم.

وأضاف أن في القنفذة سال وادي شسح، وقنونا، وفي الكامل أودية: إيهالة، وبح، وسايه، وشوان، والسبعان، وفي محافظة الليث: وادي الليث، وبني يزيد، أما محافظة الطائف، فسال وادي ذي غزال والحوية، وجليل، والمحمدية ، مؤكدا أن دوريات للسلامة تتمركز في المحافظات التي تتخلل تضاريسها الأدوية وتقطعها بعض الممرات لمتابعة الحالة ونقلها مباشرة لمركز العمليات الأمنية الموحدة بالمنطقة، ليتم على ضوئها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، حيث تدعم خطة الدفاع المدني عدة جهات حكومية تعمل من خلال غرف التنسيق داخل الإدارة؛ لتنفيذ كل ما يتطلبه الموقف في الميدان.

وأشار إلى أن أعمال الإنقاذ التي جرت شارك طيران الأمن في إنقاذ ثلاثة محتجزين بوادي الليث من الجنسية المصرية واليمنية والنيبالية.

وأضاف العقيد سرحان أن الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة لم يغفل عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتخللها من مقاطع الهدف منها ترويع الآمنين دون مراعاة لكبار السن والنساء والأطفال والمرضى، مختلقين أحداثاً ليست صحيحة، تعامل معها الدفاع المدني بالمنطقة من خلال الشق الإعلامي بالتنسيق مع وسائل الإعلام الرسمية؛ لنشر الحقيقة وإجهاض تلك الشائعات غير اللائقة.