محليات

إحالة الطالب المعتدي على معلمه إلى النيابة بالمدينة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / رجب / 1439 هـ      27 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أوقفت شرطة المدينة المنورة طالبا اعتدى على معلمه بقذفه بحجر على رأسه في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني ، إنه في يوم الأحد الماضي، بُلّغ مخفر شرطة قرية الحسو التابع لمحافظة الحناكية من مستشفى الحسو العام، بدخول شخص إثر تعرضه لإصابة بالرأس.

وأضاف: “بالانتقال من قِبَل المختصين للمستشفى؛ تَبَيّن أن معلماً بمدرسة خالد بن حزام المتوسطة قام بالاعتداء عليه أحد طلبة المدرسة التي يعمل بها؛ وذلك برميه بحجر على رأسه، وإصابته بجرح قطعي حُددت مدة شفائه بسبعة أيام”.

وذكر إنه جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحضار الطالب “حدث” وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، وبعث كامل أوراق القضية للنيابة العامة بالمحافظة.

ibrahim

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