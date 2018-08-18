إحالة قضية المواطن المقيد للجهات المختصة

وجه أمير جازان بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لاستجلاء حقيقة وتفاصيل ما تم تداوله حول تقييد مواطن مصاب بمرض نفسي ، وحبسه في غرفة معزولة من قبل أسرته منذ مدة طويلة بإحدى القرى التابعة لمحافظة هروب بمنطقة جازان

وأوضح متحدث الإمارة، إن الأمير محمد وجه بإحالة ملف القضية لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحق كل من له صلة أدت لوصول المريض لهذه الحالة من العزلة ، لاسيما وأن خلفياتها تمتد لسنوات عديدة سابقة ، وتطبيق النظام بحق كل من تثبت عليه أي تجاوزات ، كما وجه سموه بعدد من القرارات الإدارية الرامية للرفع من مستوى أداء عدد من أفرع الجهات الحكومية بالمحافظة .

و تود إمارة المنطقة في هذا السياق ، أن تؤكد على بالغ حرصها النابع من توجيهات القيادة الرشيدة على إعطاء كل ذي حق حقه ، ومتابعتها لكل ما يتم تداوله من مواضيع تهم مجتمع المنطقة ومعالجة وتصحيح كل ما من شأنه الرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ، وأنها لن تتوانى عن محاسبة كل متجاوز للانظمة والتعليمات بالتنسيق مع الجهات المعنية.