إحباط اعتداءات على أراضي حكومية بـ “الصويدرة”

شارك عبر واتساب

المدينة المنورة -جازي الشريف

نفذت بلدية الصويدرة التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة جولات ميدانية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية وتم ضبط ثلاث اعتداءات على أراضي حكومية ، والبناء عليها دون وجود مستمسك شرعي أو نظامي.

و أوضح رئيس بلدية الصويدرة ثامر الفاضل أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية قامت أثناء جولاتها الميدانية بضبط ثلاث اعتداءات على أراضي حكومية ، موضحاً الفاضل أنه تم ضبط الاعتداء الأول بمنطقة الحار الرابط بين طريق المدينة / الرياض السريع والطريق القديم.

وهو عبارة عن شاحنة تقوم بتنزيل (طوب ) في موقع اعتداء ، وهروب العمالة من الموقع اثناء وقوف المراقبين. واما الاعتداء الثاني والثالث فقد تم ضبط عقوم ترابية تقدر بمساحة 6000م2.

وأكد الفاضل انه تم على الفور حجز الشاحنات المخالفة في حجز صيانة البلدية ، وأشعار شرطة الصويدرة لإحضار أصحاب تلك الشاحنات المخالفة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين. مؤكداً الفاضل أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بضبط أي مخالفات أو تجاوزات ، وستواصل مهامها في الحد من الاعتداء على الأراضي الحكومية دون تأخر أو تهاون .