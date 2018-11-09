محليات

إحباط تهريب أكثر من نصف طن حشيش بالمناطق الجنوبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / صفر / 1440 هـ       9 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكن رجال حرس الحدود خلال شهر صفر لعام 1440 هـ, من إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه “ستمائة وكيلو جرام” من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 44 شخصاً، بينهم 16 من الجنسية اليمنية و 13 من الجنسية الأثيوبية و 13 سعودياً بالإضافة لشخص واحد من الجنسية الأفغانية وآخر من الجنسية الصومالية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة .

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي, أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة، مؤكداً استمرار رجال حرس الحدود في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية وحزم لحماية حدود الوطن والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته .

ibrahim

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