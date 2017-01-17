إحباط تهريب أكثر من 1.6 مليون حبة مخدرة

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ضباء – البلاد

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب (1.626.866) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة ، في عمليتين منفصلتين ، كانت مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة شاحنتين “براد”.

وأوضح مدير عام جمرك ميناء ضباء علي العطوي أنه في المحاولة الأولى وعند قدوم الشاحنة لإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي, تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها بقوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب,

أما المحاولة الثانية قدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قبل المرقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) حبة مخدرة مخبأة بنفس الطريقة السابقة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.