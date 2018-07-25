محليات

إحباط تهريب أكثر من 100 ألف قرص مخدر بتبوك

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time11 / ذو القعدة / 1439 هـ      25 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أحبط رجال حرس الحدود في منطقة تبوك 108 آلاف قرص إمفيتامين مخدّر عبر مسؤوليات قطاع حقل في منطقة تبوك، وألقت القبض على المتورّطَين فيها؛ وهما شخصان سعوديان.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي ؛ أنه تمّت إحالة المهربَين والمواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهما إلى الجهات المختصّة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدّي لكل مَن يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ الأنظمة بحقهم.

ibrahim

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