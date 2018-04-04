إحباط تهريب أكثر من 700 جرام من الهيروين بمطار أبها

أحبط جمارك مطار أبها تهريب 785.5 جراما من مادة الهيروين المخدرة .

وأوضح مدير عام جمرك المطار مسلم الشويمان، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، حيث جرى إخضاعه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، التي أكدت نتيجة الفحص إيجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على 109 كبسولات تحتوي جميعها على 785.5 جراما من مادة ” الهيروين” المخدرة، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف مدير عام جمرك مطار أبها أن محاولة التهريب عبر الأحشاء تُعد من الطرق المعروفة التي يلجأ إليها المهربون لمحاولة تمرير هذا النوع من الممنوعات، حيث هيأت الجمارك السعودية جميع السبل التقنية، إضافة إلى تنمية قدرات كوادرها البشرية وذلك لكشف وضبط أي محاولة تهريب بهذه الطريقة أو غيرها من الطرق.