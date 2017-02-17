إحباط تهريب أكثر من 74 ألف حبة كبتاجون

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الرياض – البلاد

نجح جمرك الدرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (74.409) حبات ، عثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة للجمرك.

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد العبوش, أن مركبة من نوع خصوصي قدمت للجمرك يقودها أحد المسافرين، وفي أثناء قيام المفتش الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية عثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون في مخابئ تم إعدادها وتجهيزها لغرض التهريب أسفل المركبة.