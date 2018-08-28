محليات

إحباط تهريب حبوب كبتاجون

كتبه Gamal salehaccess_time15 / ذو الحجة / 1439 هـ      28 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد

تمكّن جمرك مطار الملك خالد الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (569.531) حبة عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت للجمرك عبارة عن “آلة عجن بسكويت”.

تفصيلاً قال محمد العقيّل مدير عام جمرك مطار الملك خالد: وردت للجمرك إرسالية عبارة عن “آلة عجن بسكويت” وعند خضوعها لإجراءات الكشف والمعاينة المعتادة تم اكتشاف مخابئ أُعدت لغرض التهريب في هذه الآلة التي تزن 360 كيلوجراما، وبالتأكد من ذلك عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفيّة داخل هذه المخابئ.

وأضاف العقيّل أن استغلال المهرّبين لمثل هذه الآلات وغيرها يوضح مدى سعيهم لاستغلال أي إرسالية ترد إلى المملكة مهما كان نوعها وذلك في سبيل إدخال مثل هذه الممنوعات إلا أن الحضور الذهني من منسوبي الجمارك وحرصهم عند إجراء الكشف والمعاينة للإرساليات يقف -بتوفيق الله – سدًا منيعًا أمام كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المجتمع.

Gamal saleh

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