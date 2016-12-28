إحباط تهريب خمور وبيرة بالكحول

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الدمام-حمودالزهراني

كشف جمرك البطحاء محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغ عددها (82) زجاجة خمر وعدد (10) عِلب بيرة بالكحول، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء الأستاذ عبدالرحمن المحنّا أنه تم إحباط هذه الكمية من الخمور من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً للجمرك مركبة خاصة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة عُثر على (72) زجاجة خمر كانت مُخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة تم توزيعها ووضع بعضاً منها بتجاويف الأبواب الخلفية والبعض الآخر داخل الإطار الإحتياطي للمركبة وبمحاولة التهريب الثانية تم إحباط عدد (10) زجاجات خمر و(10) عِلب بيرة بالكحول كانت مخبأة أسفل المقاعد الخلفية، مضيفاً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.