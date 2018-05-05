إحباط تهريب غزلان نادرة عبر ميناء فرسان

ضبطت اللجنة الأمنية المشتركة بميناء فرسان ، خلال تفتيش المركبات المغادرة على متن العبّارة إلى جازان، من ضبط مواطن كان ينوي تهريب غزلان فرسان المعروفة بـ”الآدمي”.

وقال رئيس قوة الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية بمحمية جزر فرسان عبدالله عسيري إن المواطن كان يستقل سيارة وقام بإخفاء الغزلان أسفل شاسيه السيارة.

وأضاف: “بوجود اللجنة الأمنية وبحضور مندوب المحمية ضمن اللجنة تمّ ضبط المخالفة والتحفظ عليها وتحرير محاضر بالواقعة؛ مشيداً بتعاون أعضاء اللجنة الأمنية والعاملين في المحمية كافة، وتمّ تحويل القضية إلى شرطة محافظة جزر فرسان”.