إحباط تهريب قورو وخمور

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الدمام – حمود الزهراني

تمكن منفذ جمرك جسر الملك فهد من إحباط تهريب 52,5 كجم من نبات القورو المحظور, عُثر عليها مع ثلاث فتيات قدِمن إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام الجمرك المكلّف ضيف الله العتيبي, أنه قدِمت للجمرك مركبة من نوع خصوصي يستقلها شخص من إحدى الجنسيات الآسيوية وبرفقته عائلته المكونة من ثلاث فتيات تبيّن فيما بعد أنهن أخوات.

وأفاد أنه عند إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة بقسم التفتيش النسوي, عثرت المراقبة الجمركية على 17.5 كيلو من ثمار القورو المحظورة مُخبأة في جاكيت كل فتاة كانت ترتديه حيث تم إحداث مخابئ سرية في كل جاكيت ومن ثم حياكة المخابئ بقصد التمويه, مبيناً أنه تم اتخاذ اللازم حيال ذلك.

كما نجح الجمرك في إحباط كمية من الخمور بلغت 120 زجاجة في محاولتين الأولى عند قدوم إحدى المركبات وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة داخل تجاويف الديكور الداخلي للمركبة وفي الثانية وعند قدوم المركبة وإنهاء إجراءاتها الجمركية عثر على كمية من الخمور بلغ عددها 60 زجاجة مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى خزان الوقود.