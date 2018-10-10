محليات

إحباط تهريب ما يقارب «طن» حشيش في المناطق الجنوبية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time28 / محرم / 1440 هـ      10 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فقد تم بتوفيق الله، خلال شهر محرم من عام 1440هـ إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (822) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (15) شخصاً، بينهم (7) أثيوبيين و(4) يمنيين و (3) سعوديين وشخص واحد من الجنسية الأفغانية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة؛ مبينآ أنه تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد العقيد الحربي على حرص وعزم رجال حرس الحدود في حماية حدود الوطن والتصدي بحزم لمحاولات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

ibrahim

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