إحباط تهريب 1.7 مليون حبة مخدرة في ضباء وسلوى

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الدمام-حمودالزهراني

أحبط رجال الجمارك في ميناء ضباء محاولة شقيقين لتهريب كمية من الحبوب المخدرة، بلغ عددها (1.626.866) حبة في عمليتين منفصلتين مخبأة بداخل قوالب صاج في مقدمة مقطورة شاحنة “براد”.

أوضح ذلك مدير عام جمرك ميناء ضباء الأستاذ علي العطوي وقال: في المحاولة الأولى عند قدوم الشاحنة وإنهاء إجراءاتها الجمركية من قبل المراقب الجمركي تم إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغت كميتها (760.000) حبة كبتاجون مخبأة بمقدمة الشاحنة بطريقة فنية داخل الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة للشاحنة بعد أن تم وضعها في قوالب صاج أعدت خصيصاً للتهريب.

أما المحاولة الثانية فقدمت الشاحنة إلى الجمرك بعد قدوم الأولى بفترة قصيرة وبإجراء عملية الكشف والمعاينة من قبل المراقب الجمركي عثر على كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها (866.866) حبة مخدرة مخبأة بنفس الطريقة السابقة بعد أن تم تعبئة الحبوب داخل قوالب صاج بشكل يتناسب مع مقاس الجزء المخصص لسحب المقطورة المبردة، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأضاف العطوي أن المهربين يلجأون لطُرق مستحدثة لإدخال المواد المخدرة غير أن لمحاولات التي يسلكها المهربون يقف أمامها رجال الجمارك في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية لكشفها وإحباطها, منوهاً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في منع دخول أي من الممنوعات إلى المملكة.

* جمرك سلوى:

كما أحبط جمرك سلوى محاولة تهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” إلى داخل المملكة، عُثر عليها مخبأة داخل إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك سلوى علي العطوي، أنه قدِمت للجمرك مركبة خاصة بقصد الدخول وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية للمركبة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 80 ألف حبة كانت مُخبأة داخل الإطار الإحتياطي الخاص بالمركبة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

ونوه العطوي بدور الجمارك السعودية في حماية الوطن والمواطن من دخول جميع الممنوعات وغيرها، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الجمارك بالمنافذ الجمركية في مجال مكافحة التهريب.