إحباط تهريب 142.2 ألف حبة كبتاجون و3 كغم من مادة الشبوا المخدرة‬

تمكن جمرك الخفجي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 142.200 حبة كبتاجون، إضافة إلى ثلاثة كيلوغرامات من مادة الشبوا المخدرة مخبأة بداخل إحدى الحافلات القادمة إلى الجمرك.

وأفاد قال مدير عام جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري: أنه عند قدوم الحافلة إلى الجمرك وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها (142.200) حبة مخبأة في أرضية الحافلة بعد أن تم تغليفها داخل عدد (79) كيس بلاستيك وتوزيعها أسفل المقاعد الخلفية

كما عثر على كمية من مادة الشبوا بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصاً للتهريب أسفل الفرش الخاص بأرضية الحافلة.