محليات

إحباط تهريب 142.2 ألف حبة كبتاجون و3 كغم من مادة الشبوا المخدرة‬

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time27 / صفر / 1440 هـ       8 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
تمكن جمرك الخفجي من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة بلغ عددها 142.200 حبة كبتاجون، إضافة إلى ثلاثة كيلوغرامات من مادة الشبوا المخدرة مخبأة بداخل إحدى الحافلات القادمة إلى الجمرك.

وأفاد قال مدير عام جمرك الخفجي عبدالعزيز التويجري: أنه عند قدوم الحافلة إلى الجمرك وبتفتيشها عثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها (142.200) حبة مخبأة في أرضية الحافلة بعد أن تم تغليفها داخل عدد (79) كيس بلاستيك وتوزيعها أسفل المقاعد الخلفية

كما عثر على كمية من مادة الشبوا بلغ وزنها ثلاثة كيلوغرامات مخبأة داخل تجاويف معدة خصيصاً للتهريب أسفل الفرش الخاص بأرضية الحافلة.

ibrahim

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