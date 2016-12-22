إحباط تهريب 15 كلجم هيروين على متن طائرة متجهة للمملكة من باكستان

شارك عبر واتساب

كراتشي ـــ وكالات

تمكنت السلطات الباكستانية من إحباط محاولة تهريب (15 كلجم) من مادة الهيروين المخدرة، كانت مخبأة داخل جسم طائرة، كانت ستُقل ركابًا من مدينة كراتشي الباكستانية إلى مدينة جدة.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس” الباكستانية: إن الهيروين كان مخبأ داخل جسم طائرة رحلة الخطوط الباكستانية رقم PK-7121 المتجهة من كراتشي، والتي كان من المفترض أن تحمل ركاب الرحلة رقم PK-7121 المتجهة من مدينة كراتشي الباكستانية إلى جدة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم الخطوط الدولية الباكستانية قوله: إن قوات الأمن والإنقاذ التابعة للشركة الباكستانية، وقوات الأمن التابعة لمطار جناح الدولي (أحد أكبر المطارات في آسيا) عثرتا على كمية الهروين المضبوطة عندما كانتا تقومان بإجراء تفتيش روتيني على الطائرة B-777 قبل ساعات من انطلاقها بالرحلة PK-7121، وذلك في ساعة متأخرة مساء أمس الأول.