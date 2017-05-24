إحباط تهريب 154 كجم حشيش و113 ألف قرص إمفيتامين بجازان

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أحبطت المديرية العامة لحرس الحدود بمنطقة جازان عملية تهريب 154700 كيلو جرام من الحشيش المخدر و 113621 قرص إمفيتامين ويقبض على شخصين من الجنسية اليمنية.

وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب (154700) مائة وأربعة وخمسون كيلو جرام وسبعمائة جرام من الحشيش المخدر و(113621) مائة وثلاثة عشر ألفا وستمائة وواحد وعشرون قرص إمفيتامين ويقبض على شخصين من الجنسية اليمنية.