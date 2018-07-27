إحباط تهريب 17 ألف حبة كبتاجون في ينبع

أحبط جمرك مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (17,310) حبّات, كانت مخبأة ضمن الأمتعة الشخصية لأحد المسافرين.

وأوضح مدير عام الجمرك علاء نحاس أنه أثناء الإجراءات الجمركية لإحدى الرحلات القادمة إلى المملكة, اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة أحد المسافرين, وبتفتيشها يدوياً عُثر على حبوب “الكبتاجون” مُخبأة داخل صندوق خشبي مُعد لغرض التهريب أسفل قاعدة الحقيبة , ووضع الكمية بداخله بعد خياطة الصندوق بقماش القاعدة وتغليف الحبوب بورق الكربون الأزرق لغرض التمويه, مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأفاد نحاس أنه من خلال هذه المحاولة يتضّح تعدد طرق المهربين في تهريب الممنوعات إلا أن الجمارك السعودية عبر كوادرها يبذلون أقصى جهودهم لمنع دخولها مثل هذه المحاولات إلى المملكة .