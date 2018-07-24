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إحباط تهريب 28 كغم من الحشيش و135 متسللاً

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ذو القعدة / 1439 هـ      24 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
جازان
تمكنت الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان في شهر شوال من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية من خلال الدوريات التابعة بمختلف محافظات ومراكز المنطقة

وأوضح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للمجاهدين بجازان بالإنابة عيسى الحريصي، أن الإنجازات

شملت ضبط (322) متهما في قضايا مختلفة بينهم (135) متسللاً من عدت جنسيات

والقبض على ( 16 ) مهربا بحوزتهم ( 28 ) كيلو من مادة الحشيش بالإضافة الى ( 3 ) طن و( 744) من نبات القات ،

و( 40) قرص كبتاجون ، و( 188) لتر خمور ، وسلاح رشاش و ( 470 ) طلقة حية لسلاح كلاشنكوف ،

كما تم التحفظ على ( 37 ) مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.

ibrahim

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