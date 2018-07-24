إحباط تهريب 28 كغم من الحشيش و135 متسللاً

تمكنت الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان في شهر شوال من تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية من خلال الدوريات التابعة بمختلف محافظات ومراكز المنطقة

وأوضح المتحدث الإعلامي بالإدارة العامة للمجاهدين بجازان بالإنابة عيسى الحريصي، أن الإنجازات

شملت ضبط (322) متهما في قضايا مختلفة بينهم (135) متسللاً من عدت جنسيات

والقبض على ( 16 ) مهربا بحوزتهم ( 28 ) كيلو من مادة الحشيش بالإضافة الى ( 3 ) طن و( 744) من نبات القات ،

و( 40) قرص كبتاجون ، و( 188) لتر خمور ، وسلاح رشاش و ( 470 ) طلقة حية لسلاح كلاشنكوف ،

كما تم التحفظ على ( 37 ) مركبة لاستخدامها في عمليات تهريب وترويج المخدرات والمسكرات.