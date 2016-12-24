إحباط تهريب 5.820.000 حبة كبتاجون

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جدة – البلاد

شَهِد جمرك ميناء جدة الإسلامي إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (5.820.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية عبارة عن “لفات ورقية” وردت للمملكة عبر الميناء .

وأوضح مدير عام جمرك ميناء جدة الاسلامي عبدالله الفلاي أنه وردت للجمرك إرسالية 2328 لفة ورقية، وبخضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على الكمية المهربة خلالها من حبوب الكبتاجون، التي كانت مُخبأة بطريقة فنية في حامل كل لفة “البكرات”،

حيث جرى استحداث تجويف في كل “بكرة”، وجرى بعد إحباط محاولة التهريب اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة .