إحباط تهريب 617 كجم من الحشيش في جازان ونجران

نجح رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران في إحباط عدة محاولات لتهريب ستمائة وسبعة عشر كيلوجراماً ، وخمسة وخمسين جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه في إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم، خلال الفترة ٦/ ٨ / ١٤٣٩هـ وحتى ١٨ /٨ / ١٤٣٩هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (٦١٧) ستمائة وسبعة عشر كيلوجراماً ، و(٥٥) خمسة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر ، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٧) سبعة أشخاص بينهم (٦) أثيوبيين وشخص أرتيري الجنسية ، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة .

وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المتحدث الرسمي بأن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم .