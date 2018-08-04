إحباط تهريب 75 ألف طلقة بندقية هوائية و250 ألف ريال

أحبط جمرك حالة عمّار محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة بلغت (251,200) مائتان وواحد وخمسون ألف ومائتان ريال سعودي، بالإضافة إلى كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” بلغ عددها (75,000) خمسة وسبعون ألف طلقة, عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين عبر المنفذ إلى داخل المملكة.
وأوضح مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح ،إنه تم ضبط مبالغ نقدية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة بلغت (251,200) مائتان وواحد وخمسون ألف ومائتان ريال سعودي, حيث كان بعض المبلغ مُخبأ داخل العلبة الخاصة بفيوزات المركبة ووضع بعضه الآخر داخل فلتر الهواء الخاص بالمكيف.
وأضاف الرميح أنه تم العثور على كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” داخل مركبة قدِمت إلى الجمرك حيث عُثر على عدد (300) كرتون من الطلقات تحتوي جميعها على (75.000) خمسة وسبعون ألف طلقة
وأشار إلي أنها كانت مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضع بعضها في مقدمة المركبة خلف الرديتر الخاص بالمركبة وبعضها الآخر داخل فلتر الهواء والخزان الخاص بماء المساحات بعد وضع الكمية داخل جوالين بلاستيكية وتغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه.
وأوضح أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.