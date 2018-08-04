إحباط تهريب 75 ألف طلقة بندقية هوائية و250 ألف ريال

وأضاف الرميح أنه تم العثور على كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” داخل مركبة قدِمت إلى الجمرك حيث عُثر على عدد (300) كرتون من الطلقات تحتوي جميعها على (75.000) خمسة وسبعون ألف طلقة

وأشار إلي أنها كانت مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضع بعضها في مقدمة المركبة خلف الرديتر الخاص بالمركبة وبعضها الآخر داخل فلتر الهواء والخزان الخاص بماء المساحات بعد وضع الكمية داخل جوالين بلاستيكية وتغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه.

وأوضح أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.