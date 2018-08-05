إحباط تهريب 75 ألف طلقة بندقية

تبوك – سعد الشهراني

أحبط جمرك حالة عمار محاولتين لتهريب مبالغ نقدية إلى داخل المملكة بلغت (251,200) مائتين وواحدا وخمسين ألفا ومائتي ريال سعودي، بالإضافة إلى كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” بلغ عددها (75,000) خمسة وسبعين ألف طلقة, عُثر عليها مخبأة داخل مركبتين كانتا قادمتين عبر المنفذ إلى داخل المملكة.

وتعود تفاصيل العملية بحسب مدير عام جمرك حالة عمار خالد الرميح، الى قيام رجال الجمرك بالإجراءات المعتادة لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة، حيث عثروا على مبالغ مالية بلغت (251,200) مائتين وواحدا وخمسين ألفا ومائتي ريال سعودي كان بعضها مخبأ داخل العلبة الخاصة بفيوزات المركبة ووضع بعضه الآخر داخل فلتر الهواء الخاص بالمكيف.

وأضاف الرميح أنه تم العثور على كمية من طلقات بندقية هوائية “ساكتون” داخل مركبة قدِمت إلى الجمرك حيث عثر على عدد (300) كرتون من الطلقات تحتوي جميعها على (75,000) طلقة، كانت مخبأة بأجزاء متفرقة من المركبة بحيث تم توزيعها ووضع بعضها في مقدمة المركبة خلف الرديتر الخاص بالمركبة وبعضها الآخر داخل فلتر الهواء والخزان الخاص بماء المساحات بعد وضع الكمية داخل جوالين بلاستيكية وتغليفها بأكياس سوداء لغرض التمويه. وأشار إلى أنه تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.