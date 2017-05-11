إحباط تهريب “780” ألف قرص أمفيتامين بتبوك

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تمكن حرس الحدود بمنطقة تبوك من إحباط محاولة لتهريب 780656 قرص إمفيتامين “كبتاجون” بواسطة “زلاجة” بحرية، قادمة من السواحل المصرية.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي، في تصريح له اليوم أن أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود ، رصدت فجر أمس الأربعاء، هدف بحري عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع البدع بمنطقة تبوك قادماً من السواحل المصرية أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.”

واضاف “على الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع الحدث، والتي اتضح بعد اعتراضها ومحاصرتها أنها زلاجة بحرية عليها شخصين مصريي الجنسية”.

وتابع “تم القبض عليهما وبحوزتهما برميل بلاستيكي وكيس، وبتمشيط الموقع تم العثور على عدد (٢) برميل بلاستيكي بنفس المواصفات، وبتفتيش المقبوضات اتضح احتوائها على ما مجموعة (780656 ) قرص إمفيتامين “كبتاجون”، كما تم المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.”