إحباط حبط 4 محاولات لتهريب مادة “الهيروين” المخدرة

تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط 4 محاولات لتهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت 925.8 جرامات ، بالإضافة إلى كمية من حبوب “الترامادول” المحظورة بلغت 4,972 حبة, كانت مخبأة مع أحد ركاب رحلات كانت قادِمة إلى المملكة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي أن تم إحباط تلك الكمية من خلال 4 محاولات لتهريبها, حيث أن عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد الركاب، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وبعد عرضه على جهاز فحص الأحشاء أكدت نتيجة الفحص ايجابيتها، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على عدد 71 كبسولة تحتوي جميعها على 516.8 جرام من مادة “الهيروين” المخدرة.

وأضاف الرحيلي أن وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولتين لتهريب كمية أخرى من مادة “الهيروين” داخل عدد 55 كبسولة تحتوي جميعها على 409 جرام, مبيناً أن تم ضبط كمية من حبوب “الترامادول” المحظورة بلغت 4,972 حبة, كانت مخبأة داخل حقيبة يدوية خاصة بأحد ركاب رحلة قدِمت إلى المملكة, بعد وضعها داخل كيس بلاستيكي وتغليفها بالقصدير ووضع بعض البهارات والقهوة المطحونة عليها لغرض التمويه, مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.