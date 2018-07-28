إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 380 ألف حبة “كبتاجون”

أحبط رجال جمرك الحديثة خمسة محاولات لتهريب كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (385,059) حبة .

وأوضح مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني أن أولى المحاولات كانت عبر شاحنة نقل قدمت للجمرك

وأضاف أنه عند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبة المراقب الجمركي بوجود أجسام داخل خزانات الهواء الخاصة بالشاحنة

وتابع “بتفتيش المنطقة عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (149,739) حبة

كانت مُخبأة داخل أنابيب اسطوانية مثبّته داخل الخزانات, مضيفاً أن المحاولة الثانية والثالثة كانت بنفس طريقة التهريب

مشيراً إلي أنه عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت (77,457) حبة, وعُثر على كمية من الحبوب بالمحاولة الأخرى بلغت (29,207) حبات كانت مخبأة داخل تجويف اسطوانات الغاز الخاصة بصندوق الطبخ الخاص بالشاحنة.

وأفاد الزهراني أنه بالمحاولة الرابعة عُثر على كمية بلغت (126,590) حبة, كانت مُخبأة داخل سقف كابينة القيادة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة للجمرك, بعد لفها بشريط لاصق لغرض التمويه

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الأخيرة (2,066) حبة, عُثر عليها مُخبأة داخل الجسور الأرضية الخاصة

بإحدى المركبات القادمة عبر المنفذ , مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.