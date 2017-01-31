إحصائية : (10) آلاف ريال متوسط راتب السعودي

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، أن متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين بلغ (10,462) ريالا، مقابل 3,814 ريالا متوسط الأجر الشهري للعاملين من الأجانب. وأظهر التقرير ارتفاع الأجر الشهري للعاملين في قطاع الأعمال العام “الشركات الحكومية” ؛ إذ بلغ 15,155 ريالا، فيما لا يتجاوز متوسط أجر السعودي في منشآت القطاع الخاص 7,925 ريالا.

وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان “معدل الأجور للمشتغلين، حسب عدد من المتغيرات”، أن المتوسط العام للأجر الشهري للعاملين في المملكة (سعوديين وغير سعوديين) بلغ 6,384 ريالا؛ حيث بلغ متوسط الأجر الشهري للذكور 6,847 ريالا، مقابل 5,847 ريالا متوسط الأجر الشهري للعاملات من الإناث.

ووفقا للتقرير، فقد شهد متوسط الأجر الشهري للسعوديين العاملين (ذكور وإناث) نموا ملحوظا خلال عامين ونصف، وهى الفترة التي غطتها بيانات التقرير، حيث ارتفع متوسط الأجر الشهري من 9,447 ريالا في النصف الأول من العام 2014م إلى 9,707 ريالات خلال النصف الثاني من 2014م، ثم ارتفع إلى 10,031 ريالا خلال النصف الأول من العام 2015م، بعدها أـنهى النصف الثاني من نفس العام عند 10,271 ريالا، وأخيرا عند 10,462 ريالا في النصف الأول من العام 2016م، أي بارتفاع 10.7% خلال عامين ونصف.

وفي المقابل شهد متوسط الأجر الشهري للعاملين غير السعوديين نموا طفيفا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 3,384 ريالا في النصف الأول من العام 2014م، ثم ارتفع إلى 3,507 ريالات، بنهاية النصف الثاني من 2014م، ثم سجل أعلى قيمة له في العامين ونصف الأخيرين في النصف الأول من العام 2015م عند 3,847 ريالا، انخفض بعدها في النصف الثاني من نفس العام إلى 3,604 ريالا، وواصل الانخفاض بنهاية النصف الأول من العام 2016م إلى 3,604 ريالات، أي أنه خلال العامين ونصف الأخيرين لم ينمو إلا 6.5%.