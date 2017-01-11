إحصائية : 48% من العاطلين عن العمل بالمملكة إناث

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

أظهر مسح القوى العاملة الأـخير للهيئة العامة للإحصاء، أن نحو 48% من العاطلين عن العمل في المملكة “ذكور وإناث”، تتركز في الإناث اللائي يحملن شهادة البكالوريوس أو الليسانس بإجمالي عدد 334,351عاطلة عن العمل، من إجمالي 693,784 فردا، هم السعوديون العاطلون عن العمل بمعدل بطالة 12.1%، وهو ما يشير إلى أن التركيز على تشغيل وتوطين وظائف للإناث الحاصلات على شهادة البكالوريوس، أو الليسانس من شأنه أن يخفض معدل البطالة بين السعوديين بشكل كبير.

وكانت نتائج المسح التي أجريت للربع الثالث من العام المنتهي 2016م قد أظهرت أن نسبة البطالة بين السعوديين الذكور لم تتجاوز 5.7% بإجمالي عدد 254,108 عاطلا، فيما سجلت البطالة بين الإناث 34.5% بإجمالي عدد 439,676 عاطلة عن العمل، ومن ثم يمثل العاطلات عن العمل ممن لديهن شهادة بكالوريوس أو ليسانس نحو 76% من إجمالي العاطلات عن العمل ونسبة 48% من إجمالي أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين (ذكور وإناث)، وبنسبة 83.8% من إجمالي الحاصلين على شهادة البكالوريوس والليسانس (ذكور وإناث) وعاطلين عن العمل، والذين يبلغ عددهم 399.027 عاطلا.

وجاءت نسبة الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية، أو ما يعادلها في المركز الثاني من حيث أعداد العاطلات عن العمل بإجمالي 65,519 عاطلة عن العمل، بنسبة 9.4% من إجمالي العاطلين عن العمل من السعوديين (ذكور وإناث)، وبنسبة 14.9% من إجمالي السعوديات العاطلات عن العمل، وبنسبة 35.3% من إجمالي السعوديين (ذكور وإناث) لديهم شهادة الثانوية أو ما يعادلها وعاطلين عن العمل.

وعلى الجانب الآخر تشير بيانات المسح أن فئة السعوديين الذكور الحاصلين على الثانوية، أو ما يعادلها هى الفئة الأكثر بطالة بين الشباب السعودي بإجمالي 120,014 عاطلا عن العمل يمثلون 27.3% من إجمالي أعداد البطالة بين السعوديين (ذكور واناث) والبالغة 693,784 عاطلا عن العمل، ويمثلون 47.2% من إجمالي العاطلين من الذكور ويشكلون 64.7% من إجمالي السعوديين (ذكور واناث) والذين لديهم شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

أما العاطلون عن العمل من الذكور ولديهم شهاد البكالوريوس أو الليسانس فيبلغ عددهم 64,676 عاطلا عن العمل، يشكلون 9.3% من إجمالي عدد البطالة في المملكة (ذكور وإناث) ويمثلون 25.5% من إجمالي السعوديين الذكور العاطلين عن العمل، وتبلغ نسبتهم 16% من إجمالي السعوديين (ذكور وإناث) الذين لديهم شهادة بكالوريوس أو ليسانس وعاطلين عن العمل.