العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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“إخطار سعودي” يتسبب في رفع أسعار النفط

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“إخطار سعودي” يتسبب في رفع أسعار النفط
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جدة ــ البلاد

ارتفعت أسعار النفط مع ورود أنباء حول إخطار المملكة لبعض عملائها بخفض إمدادات النفط خلال فبراير، ورغم بيانات أفادت بارتفاع مخزونات الخام لدى الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.15% إلى 53.72 دولاراً للبرميل.
كما ارتفع خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.25% إلى 50.94 دولاراً للبرميل.
وقالت “رويترز”: إن المملكة أخطرت بعض عملائها في آسيا بخفض الإمدادات النفطية خلال الشهر القادم، وذلك في إطار اتفاق المنتجين لخفض الإنتاج.
من ناحية أخرى، أفاد معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع قدره 900 ألف برميل.

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التصنيف: اقتصاد

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