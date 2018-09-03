إخلاء جزئي بمستشفى الثغر

جدة – حماد العبدلي

اندلع حريق محدود داخل مستشفى الثغر بجدة نتيجة تماس في (الدينامو) الخاص بأحد أجهزة التكييف مما أدى لإنتشار رائحة الدخان بالمبنى وسطح مبنى الإدارة وأدى ذلك للتأثير سلبا على الجهد الكهربائي .

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة في بيان، أنها قامت بالتنسيق مع إدارة المستشفى والإدارات المعنية و بحضور فرق طبية مجهزة برفع درجة التأهب حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث تم على الفور إخلاء المرضى المنومين بقسم الأطفال احترازياً، والتأكد من أن ألسنة الدخان لم تصل إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى، وتمت ولله الحمد السيطرة على الدخان،

مبينة أنه جرى نقل حالتين إلى طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز، إضافة إلى نقل ٤ حالات من وحدة العناية المركزة للمواليد إلى مستشفى شرق جدة، ونقل حالة واحدة أطفال حرجة لمستشفى العزيزية.

وأكدت صحة جدة أنه جار إستعادة الأوضاع الطبيعية للمستشفى بصورة تدريجية وبإشراف من المختصين، كما أبدت شكرها على سرعة تفاعل إدارة الدفاع المدني بجدة مع الموقف والتعامل معها بحرفية ومهنية عالية أدت لخلو الحادثة من أي إصابات، ولله الحمد.