إخلاء جزيرة في فانواتو بسبب نشاط بركاني

أمرت السلطات في فانواتو اليوم بإخلاء جزيرة أمبا مرة أخرى وفرض حالة الطوارئ في الدولة الواقعة جنوب المحيط الهادي بسبب النشاط البركاني.

وقال الوزير في الحكومة رالف ريجينفو: “إن قرار إخلاء الجزيرة مرة أخرى تم اتخاذه

من قبل الحكومة اليوم بعد زيادة النشاط البركاني هذا الأسبوع”.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الرماد المتساقط كان شديدًا أمس الخميس لدرجة أنه حجب الشمس.

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر شهرين لإعادة توطين أغلبية سكان آمبا، ولو بشكل مؤقت

إلى أن تدرس السلطات النشاط الجاري للبركان.

وكانت الحكومة أخلت سكان الجزيرة البالغ عددهم 11 ألف نسمة

وأعلنت حالة الطوارئ في شهر سبتمبر الماضي، بعد ثوران هائل للبركان

في حين عاد الكثير منهم إلى ديارهم في وقت سابق من العام الجاري، لكن النشاط البركاني بدء مرة أخرى في شهر مارس الماضي.