إخلاء 1100 معتمر من حريق في فندق بمكة

مكة المكرمة – البلاد

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، على حريق بفندق في حي أجياد، عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الأول من مبنى فندقي، مكون من ستة عشر دورًا ، يسكنه معتمرون من جنسيات مختلفة .

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة، الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة السادسة والعشرين، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي أجياد، عبارة عن اشتعال النار في غرفة بالدور الأول، من مبنى فندقي مكون من (16) دورًا مأهولًا بـ(1100) نزيل من جنسيات مختلفة، جرى إخلاؤهم احترازيًا، في حين عملت أنظمة السلامة ( الرش الآلي ) على إطفاء الحريق، ووحدات المكافحة والسيطرة على الحريق وإخماده.

وأفاد الرائد الشريف، أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح، ولله الحمد، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الابتعاد عن التجمهر، بالقرب من مواقع الحوادث، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية، لتقديم خدماتها بكل سلالة؛ حفاظًا على أرواحهم، راجيًا السلامة للجميع.