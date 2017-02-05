إخلاء 30 شخصا في حريق بمكة المكرمة

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مكة المكرمة – البلاد

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا نشب في مبنى سكني بحي السبهاني دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بشقة في الدور الخامس من مبنى مكون من 5 أدوار تابع لإحدى المجمعات الطبية ، وقد تم إخلاء الساكنين عن طريق وحدات الإنقاذ وعددهم قرابة 30 شخصًا ، فيما باشرت وحدات المكافحة إخماد النار في الموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ، وأن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث والذي اتضح مبدئيًا أنه ناجم عن التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية لأحد الأجهزة في موقع الحادث.