إدارة الأهلي تجدد الثقة بجويدي ولاعبيه

جدة -ـ البلاد

جدد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماجد النفيعي ثقته بلاعبي الفريق الكروي الأول والجهازين الفني والإداري، وذلك عقب الاجتماع الذي عقده عصر أمس مع المدرب الأرجنتيني بابلو غويدي،

والذي تم من خلاله مناقشة كافة السلبيات التي صاحبت اللقاء الأخير أمام الاتفاق، وذلك بحضور نائب رئيس النادي عبدالله بترجي، والمدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن موسى المحياني،

مؤكداً لهم بأن ما حدث في المباراة، لا يرضي أبداً إدارة النادي وجماهيره العريضة ولا يرقى لتاريخ النادي الأهلي ومكانته، مطالباً بضرورة تجاوز كافة تبعات تلك الخسارة واستعادة التوازن سريعاً؛ لإرضاء عشاق الأهلي وإظهار الصورة الحقيقية للفريق،

والعودة مجدداً إلى طريق الانتصارات، وتقديم المستويات المتميزة بداية من مواجهة الفتح، الخميس المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.