إدارة الاتحاد تصدم الجماهير ببيان هزيل

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جدة- عبدالعزيز عركوك

عبرت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها حول البيان التي أصدرته الإدارة، والمتعلق بخصم النقاط الثلاث من الدوري المحلي كعقوبة من الفيفا، وقد جاء في البيان ما يلي :

يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد عطفا على القرار الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول لكرة القدم في مسابقة دوري جميل السعودي للمحترفين، أن المجلس بادر على الفور منذ تلقيه القرار باتخاذ الإجراءات الكفيلة بطلب إلغاء هذا القرار،

حيث تواصل مع الممثل القانوني للنادي، والممثل القانوني للاعب داميان اليخاندرو مانسو، ويوضح المجلس بأن ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص، لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي المتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكورا تعاونا كاملا لحل هذه الإشكالية مع لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مبديا استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب، وقام بإرسال خطاب للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي طالبا تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علما أن مجلس الإدارة قام يوم أمس بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا الخصوص.